Тексти Війна. Росія підписала «договори» про анексію українських територій та обстріляла колону цивільних автомобілів біля Запоріжжя, а Україна подала заявку на вступ до НАТО. День 220: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 1 жовтня 2022 Обстріляна росіянами у Запоріжжі колона цивільних автомобілів, які планували поїхати на окуповану територію. 30 вересня 2022 року. Getty Images Почалася двісті двадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 30 вересня — читайте тут.