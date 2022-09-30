Тексти Війна. До України повернулися шестеро полонених, а росія знову обстріляла Дніпро та Запоріжжя і готується анексувати українські території. День 219: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 30 вересня 2022 Молодь катається на самокаті у центрі зруйнованого росіянами Маріуполя Донецької області, 29 вересня 2022 року. Getty Images Почалася двісті девʼятнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 29 вересня — читайте тут.