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Війна. Росіяни знову вдарили ракетами по Кривому Рогу, у кремлі не поспішатимуть з приєднанням окупованих територій України, а США пообіцяли передати ще 18 HIMARS. День 218: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Росіяни знову вдарили ракетами по Кривому Рогу, у кремлі не поспішатимуть з приєднанням окупованих територій України, а США пообіцяли передати ще 18 HIMARS. День 218: онлайн

Хлопці йдуть повз зруйновану будівлю у місті Ізюм на Харківщині, 28 вересня 2022 року.

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Почалася двісті вісімнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 28 вересня — читайте тут.