Тексти Війна. Росіяни знову вдарили ракетами по Кривому Рогу, у кремлі не поспішатимуть з приєднанням окупованих територій України, а США пообіцяли передати ще 18 HIMARS. День 218: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 29 вересня 2022 Хлопці йдуть повз зруйновану будівлю у місті Ізюм на Харківщині, 28 вересня 2022 року. Getty Images Почалася двісті вісімнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 28 вересня — читайте тут.