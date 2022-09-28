Тексти Війна. Росіяни оголосили результати «референдумів» на окупованих територіях та бʼють іранськими дронами на півдні, а ЗСУ продовжують звільнювати Харківщину. День 217: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 28 вересня 2022 Жінка ходить із так званою виборчою скринькою по окупованому Маріуполю під час «референдуму», 25 вересня 2022 року. Reuters Почалася двісті сімнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 27 вересня — читайте тут.