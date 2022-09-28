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Війна. Росіяни оголосили результати «референдумів» на окупованих територіях та бʼють іранськими дронами на півдні, а ЗСУ продовжують звільнювати Харківщину. День 217: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Росіяни оголосили результати «референдумів» на окупованих територіях та бʼють іранськими дронами на півдні, а ЗСУ продовжують звільнювати Харківщину. День 217: онлайн

Жінка ходить із так званою виборчою скринькою по окупованому Маріуполю під час «референдуму», 25 вересня 2022 року.

Reuters

Почалася двісті сімнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 27 вересня — читайте тут.