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Війна. Війська рф обстріляли місто на Харківщині та зруйнували аеропорт у Кривому Розі, а Україна поки не планує проводити додаткову хвилю мобілізації. День 216: онлайн

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Війська рф обстріляли місто на Харківщині та зруйнували аеропорт у Кривому Розі, а Україна поки не планує проводити додаткову хвилю мобілізації. День 216: онлайн

Люди чекають на транспорт на зупинці у зруйнованому росіянами Маріуполі, 26 вересня 2022 року.

Getty Images

Почалася двісті пʼятнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 26 вересня — читайте тут.