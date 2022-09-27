Тексти Війна. Війська рф обстріляли місто на Харківщині та зруйнували аеропорт у Кривому Розі, а Україна поки не планує проводити додаткову хвилю мобілізації. День 216: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 27 вересня 2022 Люди чекають на транспорт на зупинці у зруйнованому росіянами Маріуполі, 26 вересня 2022 року. Getty Images Почалася двісті пʼятнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 26 вересня — читайте тут.