Тексти Війна. Війська рф випустили 10 ракет по Запоріжжю та атакували Одесу дронами-камікадзе, а Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS. День 215: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 26 вересня 2022 Жінка проходить повз житловий будинок, зруйнований російськими військами. Маріуполь, 25 вересня 2022 року. Reuters Почалася двісті пʼятнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 25 вересня — читайте тут.