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Війна. Війська рф випустили 10 ракет по Запоріжжю та атакували Одесу дронами-камікадзе, а Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS. День 215: онлайн

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Війна. Війська рф випустили 10 ракет по Запоріжжю та атакували Одесу дронами-камікадзе, а Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS. День 215: онлайн

Жінка проходить повз житловий будинок, зруйнований російськими військами. Маріуполь, 25 вересня 2022 року.

Reuters

Почалася двісті пʼятнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 25 вересня — читайте тут.