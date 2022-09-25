Тексти Війна. Окупанти продовжують обстрілювати Запоріжжя, путін не дозволив вивести російські війська з Херсону, а армія рф втратила за добу чотири літаки. День 214: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 25 вересня 2022 Цивільні та військові перетинають міст у звільненому місті Куп'янськ Харківської області. Місто поділене на західну та східну частини річкою Оскіл. У східній частині Куп'янська тривають обстріли. 24 вересня 2022 року Getty Images Почалася двісті чотирнадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 24 вересня — читайте тут.