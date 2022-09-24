Тексти Війна. Росія почала «референдуми» на окупованих територіях і масово обстріляла Одесу іранськими дронами, а ЗСУ продовжують просуватися на Донеччині. День 213: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 24 вересня 2022 Залишки ракети на соняшниковому полі біля села Долина Харківської області, 23 вересня 2022 року. Reuters Почалася двісті тринадцята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 23 вересня — читайте тут.