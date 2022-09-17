Тексти Війна. Армія рф обстріляла Дніпропетровщину, ЗСУ звільнили понад 400 населених пунктів Харківщини, а поблизу деокупованого Ізюму знайшли 445 могил. День 206: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 17 вересня 2022 Співробітники ДСНС України під час роботи на місці масового поховання в нещодавно звільненому ЗСУ місті Ізюм, Харківська область, Україна, 16 вересня 2022 року. Reuters Триває двісті шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 16 вересня — читайте тут.