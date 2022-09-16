Тексти Війна. Росія знову вдарила по Кривому Рогу, Німеччина вперше погодилася передати Україні бронетехніку, а на деокупованій Харківщині знайшли ще кілька катівень. День 205: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 16 вересня 2022 Українські артилеристи стріляють із самохідної 203-мм гармати «Піон» на півдні України, 15 вересня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Триває двісті пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 15 вересня — читайте тут.