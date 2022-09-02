Тексти Війна. Місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС, путін наказав захопити Донеччину до середини вересня, а ЗСУ продовжують бити по мостах через Дніпро на Херсонщині. День 191: онлайн Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 2 вересня 2022 Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС із міста Запоріжжя, 1 вересня 2022 року. Getty Images Триває сто девʼяносто перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 1 вересня — читайте тут.