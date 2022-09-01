Тексти Війна. Окупанти блокують місію МАГАТЕ на ЗАЕС, Європа ускладнить росіянам отримання віз, а ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні. День 190: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 1 вересня 2022 Місцевий мешканець стоїть у квартирі, зруйнованій ракетним ударом росіян, Харків, 31 серпня 2022 року. Sergey Bobok / Getty Images Триває сто вісімдесят девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 31 серпня — читайте тут.