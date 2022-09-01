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Війна. Окупанти блокують місію МАГАТЕ на ЗАЕС, Європа ускладнить росіянам отримання віз, а ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні. День 190: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. Окупанти блокують місію МАГАТЕ на ЗАЕС, Європа ускладнить росіянам отримання віз, а ЗСУ продовжують контрнаступ на півдні. День 190: онлайн

Місцевий мешканець стоїть у квартирі, зруйнованій ракетним ударом росіян, Харків, 31 серпня 2022 року.

Sergey Bobok / Getty Images

Триває сто вісімдесят девʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 31 серпня — читайте тут.