Тексти Війна. ЗСУ на Херсонщині йдуть у наступ, Зеленський заявив, що окупантам час тікати, а у Новій Каховці вибухи. День 188: онлайн Автор: Костя Андрейковець Дата: 00:00, 30 серпня 2022 Бійці добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва на навчаннях у Київській області, 27 серпня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Почалася сто вісімдесят восьма доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 29 серпня — читайте тут.