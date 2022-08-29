Тексти Війна. Росіяни завдали ракетного удару по Сарнах та обстріляли Харків, Нікополь і Оріхів. У вогні житлові квартали Енергодару. День 187: онлайн Автор: Костя Андрейковець Дата: 00:00, 29 серпня 2022 Наслідки обстрілу залізничних колій біля вокзалу у Краматорську. 28 серпня 2022 року Getty Images / «Бабель» Почалася сто вісімдесят сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 28 серпня — читайте тут.