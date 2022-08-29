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Війна. Росіяни завдали ракетного удару по Сарнах та обстріляли Харків, Нікополь і Оріхів. У вогні житлові квартали Енергодару. День 187: онлайн

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:
Війна. Росіяни завдали ракетного удару по Сарнах та обстріляли Харків, Нікополь і Оріхів. У вогні житлові квартали Енергодару. День 187: онлайн

Наслідки обстрілу залізничних колій біля вокзалу у Краматорську. 28 серпня 2022 року

Getty Images / «Бабель»

Почалася сто вісімдесят сьома доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 28 серпня — читайте тут.