Тексти Війна. Росіяни обстріляли Харків і Запоріжжя, МАГАТЕ сформувало склад місії на ЗАЕС, а уряд дозволив військовозобовʼязаним морякам виїжджати за кордон. День 186: онлайн Автор: Софія Телішевська Дата: 23:59, 27 серпня 2022 Українська артилерія веде вогонь із самохідної 220-мм реактивної системи залпового вогню БМ-27 «Ураган» по позиціях росіян поблизу лінії фронту в Донецькій області. Getty Images Почалася сто вісімдесят шоста доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 27 серпня — читайте тут.