Тексти Війна. ЗСУ вивели з ладу Дарʼївський міст, відключені енергоблоки Запорізької АЕС підʼєднали до мережі, окупанти створили понад 20 фільтраційних таборів на окупованій Донеччині. День 185: онлайн Автор: Олег Панфілович Дата: 00:00, 27 серпня 2022 Актриса чекає виходу на сцену для виступу в драматичному театрі в Миколаєві, 25 серпня 2022 року. DIMITAR DILKOFF / AFP / Getty Images Почалася сто вісімдесят пʼята доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 26 серпня — читайте тут.