Український прапор розвалював імперію і виривався з полону, а ще майорів над Антарктидою, літав у космос та мандрував навколо світу. Розповідаємо 15 унікальних пригод синьо-жовтих

Український національний рух активізувався ще у другій половині 1980-х років. Громадські організації та активісти все частіше організовували опозиційні антирадянські акції. Одна з них відбулася 9 березня 1988 року у Києві біля памʼятника Тарасові Шевченку. Активісти вийшли із 30 саморобними українськими прапорцями. Їх надягали на древки вже під самим памʼятником, так їх легше було сховати від можливого обшуку в дорозі. У ті часи радянська влада переслідувала і карала за будь-яку демонстрацію української національної символіки, зокрема синьо-жовтого прапора.

Синьо-жовтий саморобний прапорець, з яким дисидент Олесь Шевченко брав участь в антирадянському мітингу 9 березня 1988 року. Kate Ban / «Бабель»

У серпні 1989 року понад два мільйони жителів Литви, Латвії та Естонії вишикувалися у живий ланцюг. В історію ця антирадянська акція увійшла під назвою «Балтійський шлях». Цим надихнулись активісти «Народного Руху України» і напередодні святкування річниці проголошення Акту Злуки між УНР та ЗУНР, 21 січня 1990 року організували акцію під назвою «Українська хвиля». Живий ланцюг розтягнувся від Івано-Франківська до Києва. Акції на його підтримку відбувались у Харкові, Донецьку та багатьох інших містах. «Українська хвиля» розтягнулась приблизно на 700 кілометрів. За офіційними даними, в акції взяли участь 450 тисяч людей, за неофіційними — до пʼяти мільйонів.

Прапор України, який використовувався під час акції «Українська хвиля» поблизу Житомира. Kate Ban / «Бабель»

Наприкінці 1980-х у СРСР посилилася економічна та політична криза. Це призвело до «параду суверенітетів» у радянських республіках у 1990 році. Для України все почалось із перших відносно демократичних парламентських виборів до Верховної Ради УРСР 4 березня 1990 року. Опозиційні до компартії сили вперше отримали 111 з 442 місць у Раді і створили депутатську групу «Народна Рада». Саме вона 16 липня 1990 року дотиснула ухвалення спершу Декларації про державний суверенітет України, а пізніше, 24 серпня 1991 року, й Акту проголошення незалежності України.

Одночасно з виборами до парламенту відбулися вибори до місцевих рад. Опозиційні сили здобули перемогу у західних областях, Києві та інших містах, зокрема й у Сєверодонецьку на Луганщині. Після цього синьо-жовті прапори зʼявилися над адміністраціями. Один із перших замайорів над Львівською ратушею. За це рішення 3 квітня 1990 року проголосували 100 зі 128 присутніх депутатів облради. Головою облради обрали українського політика, правозахисника, журналіста та одного з лідерів «Народного Руху України» Вʼячеслава Чорновола.

У столиці український прапор підняли над будівлею Київради 24 липня 1990 року. До цієї події готувались завчасно. Із заходу України до Києва привезли кілька прапорів на випадок, якщо КДБ чи міліція якийсь вилучать. О 18:30 Президія Київради ухвалила протокольне рішення про національну українську символіку. Рівно о 19:00 синьо-жовтий стяг, привезений з Івано-Франківська, підняли на щоглі біля будівлі Київради під оплески багатотисячного натовпу, який співав «Ще не вмерла Україна».

На фото ліворуч: Прапор України, який підняли 24 липня 1990 року на щоглі біля будівлі Київської міської Ради народних депутатів. На фото праворуч: Прапор України, який підняли над будівлею Львівської ратуші 3 квітня 1990 року. Kate Ban / «Бабель»

У 1991 році Канада першою із західних держав визнала незалежність України. Там зʼявилось одне з перших українських посольств. І саме до Канади здійснив один з перших офіційних закордонних візитів новообраний президент України Леонід Кравчук. Від української діаспори в якості подарунка він отримав синьо-жовтий прапор.

Після проголошення незалежності Україна розпочала розбудову власних Збройних сил. У грудні 1991 року затвердили текст військової присяги. А вже 23 грудня на центральному майдані Рівного 629 військовослужбовців окремого 55 лінійного полку звʼязку військової частини № 70425 першими присягнули на вірність народу України. Тільки троє офіцерів з особового складу полку напередодні складання присяги вирішили повернутись до росії, звідки вони були родом.

На фото ліворуч: Прапор, який подарували першому президентові України Леоніду Кравчуку під час його візиту до Канади у 1991 році. На фото праворуч: Прапор, на якому 23 грудня 1991 року перші військові окремого 55 лінійного полку звʼязку військової частини № 70425 у Рівному склали українську присягу. Kate Ban / «Бабель»

У 1996 році уряд Великої Британії жестом доброї волі (тоді це словосполучення росія ще не встигла зробити мемом) передав Україні власну антарктичну станцію за символічну плату в один фунт стерлінгів. Її перейменували на «Академік Вернадський», і 6 лютого 1996 року над нею вперше підняли український прапор. Тепер щороку туди приїжджають вчені, які вивчають зміни клімату, унікальні рослини і тварин, проводять метеорологічні, геологічні та геофізичні дослідження. Більше про історію станції читайте тут.