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Війна: ЗСУ знову вдарили по греблі Каховської ГЕС, Україна отримала перші чотири гаубиці від Словаччини, росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. День 172: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна: ЗСУ знову вдарили по греблі Каховської ГЕС, Україна отримала перші чотири гаубиці від Словаччини, росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. День 172: онлайн

Чоловік іде перед зруйнованим будинком після ракетного обстрілу Краматорська на Донеччині, 13 серпня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Триває сто сімдесят друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 13 серпня — читайте тут.