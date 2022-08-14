Тексти Війна: ЗСУ знову вдарили по греблі Каховської ГЕС, Україна отримала перші чотири гаубиці від Словаччини, росіяни продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. День 172: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 14 серпня 2022 Чоловік іде перед зруйнованим будинком після ракетного обстрілу Краматорська на Донеччині, 13 серпня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Триває сто сімдесят друга доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 13 серпня — читайте тут.