Тексти Війна. Війська росії обстріляли Краматорськ і Запоріжжя, Україна отримала додаткові реактивні системи М270 і вже повернула тіла 522 захисників. День 171: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 13 серпня 2022 Український військовослужбовець і реактивна система залпового вогню «Град», яка стріляє по російських позиціях у Харківській області, 12 серпня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Почалася сто сімдесят перша доба повномасштабної війни росії проти України. «Бабель» продовжує висвітлювати головні події дня в текстовому онлайні. Що відбувалося 12 серпня — читайте тут.