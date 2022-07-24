Війна. Окупанти обстріляли Одеський порт і житлові квартали Миколаєва, а ЗСУ знищили штаб російського полку в Лисичанську. День 151: онлайн «Бабеля»

Російські окупанти обстріляли Одеський порт крилатими ракетами типу «Калібр» і зруйнували його інфраструктуру. Під обстрілами опинились і житлові квартали в Корабельному районі Миколаєва — попередньо відомо про двох поранених, серед них підліток. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. А тим часом в окупованому Лисичанську на Луганщині ЗСУ знищили штаб російського полку і ліквідували 50 військових. Про головні події сто пʼятдесят першого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 23 липня — тут).