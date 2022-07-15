10 документалок, які допоможуть зрозуміти сучасний світ — про «китайську мрію», конфлікти на Близькому Сході, криптоекономіку, теорії змови та війну в Україні

«Q: Хай вдарить буря!»

QAnon — це американська теорія змови, яка стверджує, що таємний клуб педофілів-канібалів, які поклоняються сатані, керує глобальною мережею сексуальної торгівлі дітьми. А ще вони — демократи, і планували змову проти колишнього президента США Дональда Трампа, коли він був на посаді. Прихильники QAnon вірять, що Трамп знає про змову та інколи подає публіці сигнали та знаки, за якими можна передбачити майбутні політичні події.

Звучить як маячня. Але завдяки іміджборду 8chan і соцмережам ця теорія змови набула неабияку популярність серед прибічників Трампа та значно вплинула на американську політику. Серед учасників штурму Капітолія було чимало прихильників QAnon. Документалка досліджує виникнення QAnon у 2017 році та те, як теорія рухалася мізками американців.

Q: Into the Storm / HBO / режисер — Каллен Хобак / тривалість — 6 епізодів / 2021 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

«Вознесіння»

Монументальна документалка Джесіки Кінгдон про сучасний Китай, його економіку, політику і буденне життя громадян. Спочатку Кінгдон планувала зняти трилогію з коротких фільмів про китайську промисловість і проблему відходів. Але потім розвинула ідею та обʼєднала весь матеріал в один фільм, в якому спробувала описати «китайську мрію» — ідею економічного розвитку, що має привести китайців до процвітання. Якщо «американська мрія» була про особистий успіх і свободу, то «китайська» — це ідея колективної праці.

Кінгдон відвідала понад пів сотні міст і селищ у різних регіонах Китаю. Фільм завоював нагороду Best Documentary Feature на кінофестивалі «Трайбека» у 2021 році.

Ascension / MTV Documentary Films / режисерка — Джесіка Кінгдон / тривалість — 1 година 37 хвилин / 2021 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,0.

«Під загрозою»

Рік із життя чотирьох журналістів, які працюють у трьох різних країнах: Мексиці, Бразилії та США. Олівер, Карл, Патрісія та Сашенка діляться нюансами своєї роботи та розмірковують про свободу слова, безпеку журналістів і роль медіа в сучасному світі. Усі вони так чи інакше ризикують життям і здоровʼям, борються з поширенням дезінформації та намагаються розповісти про найболючіші теми їхніх країн — від фальсифікацій під час виборчої кампанії бразильського президента Жаїра Болсонару до жіночих протестів у Мексиці.

Endangered / HBO Max / режисери — Хайді Евінг і Рейчел Грейді / тривалість — 1 година 29 хвилин / 2022 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

«Перша хвиля»

Історія боротьби з ковідом в Єврейському медичному центрі на Лонг-Айленді в Нью-Йорку з березня по червень 2020 року, під час першої нищівної хвилі пандемії у США. Режисер Метью Хайнеман фокусується на лікарях і медсестрах, які вперше стикаються з величезною кількістю хворих на ковід у важкій формі та намагаються лікувати їх в умовах повної невідомості. Фільм отримав нагороду Best Documentary Feature на кінофестивалі у Філадельфії у 2021 році.

Улітку 2022 року захворюваність на ковід у світі знову значно зросла — 15 липня 2022 зафіксували 1,4 мільйона нових випадків. Це більше, аніж за рік і за два до того. Лише відсоток тяжких випадків зменшився завдяки вакцинації. Однак небезпека нових пандемій завжди поруч. Фільм Хайнемана нагадує, якою ціною вдалося зупинити першу хвилю ковіду.

The First Wave / Neon / режисер — Метью Хайнеман / тривалість — 1 година 33 хвилини / 2021 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 82% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

«Ставки ростуть: проблеми з NFT»

Документальний фільм канадського ютубера Дена Олсона про NFT, криптовалюти, метавсесвіт і Web3. Олсон опублікував фільм на своєму каналі, його можна подивитися безкоштовно. Автор розпочинає свою розповідь із кінця 2000-х, коли зʼявилися популярні соцмережі та криптовалюти Bitcoin і Ethereum. Потім переходить до критики сучасного ринку криптовалют і NFT. Олсон стверджує, що весь ринок NFT побудований за принципом не дуже чесних маркетингових компаній, а інколи й фінансових пірамід. Можна не в усьому погоджуватися з автором, часом його критика заходить надто далеко, особливо коли він пророкує нову антигуманістичну економічну систему на основі криптовалют. Утім, ця документалка допомагає подивитися на ринок крипти під іншим кутом і ставить деякі слушні запитання щодо його роботи.

Line Goes Up – The Problem With NFTs / Канал Folding Ideas на YouTube / автор — Ден Олсон / тривалість — 2 години 18 хвилин / 2022 рік.

«Людський фактор»

Ізраїльсько-американська документалка про останні 30 років історії конфліктів на Близькому Сході та роль США в них. Режисер Дрор Море отримав доступ до матеріалів різних переговорів між лідерами арабського світу, Ізраїлем і посередниками-американцями — від Білла Клінтона до Дональда Трампа. Найкраща документалка, якщо потрібно в загальних рисах зрозуміти, чому Близький Схід так часто стає зоною конфліктів.

«Людський фактор» вийшов у 2019 році, тому автори налаштовані досить оптимістично, вважаючи, що більшість завдань щодо забезпечення миру на Близькому Сході вже виконані. Після подій в Афганістані та приходу до влади талібів ми вже знаємо, що це не так. Але як зріз подій останніх 30 років фільм доволі цікавий.

The Human Factor / Sony Pictures Classics / режисер — Дрор Море / тривалість — 1 година 46 хвилин / 2019 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,4.

«Ігри на Волл-стріт»

Найбільша мережа торгівлі відеоіграми GameStop останніми роками переживала не найкращі часи. Біржова вартість акцій падала, але зненацька злетіла на фантастичні 8 000%. Причина такого несподіваного подорожчання — події, що розгорнулися на одному з форумів Reddit, де обговорюють біржові операції. Фактично біржову вартість акцій GameStop підняли два мільйони користувачів форуму Wall Street Bets. Вони почали скуповувати акції, щоб покарати шортселерів — біржових гравців, які заробляють на падінні акцій.

Це призвело до серйозних фінансових втрат деяких великих гравців на фондовому ринку США, зокрема хедж-фондів Citadel LLC, Melvin Capital, Susquehanna International Group та інших. Стрибок цін загальмували великі гравці — вони почали знімати акції з торгів.

На прикладі цієї історії автори документалки показують темний бік Уолл-Стріт, різноманітні махінації та схеми, до яких вдаються різні шановані та великі гравці ринку.

Gaming Wall St / HBO Max / режисер — Тобіас Демл / тривалість — 1 година 54 хвилини / 2022 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — від критиків ще немає, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

«Повстання Фенікса»

Документальний фільм про акторку Еван Рейчел Вуд та її боротьбу за ухвалення «Закону Фенікса», який має продовжити строк позовної давності у справах про домашнє насильство в Каліфорнії. Акторка й сама зазнала домашнього насильства, але довгий час не говорила, від кого саме. Зйомки фільму почалися влітку 2020 року, а взимку 2021 року Вуд публічно назвала імʼя свого кривдника — Браян Ворнер, він же відомий музикант Мерілін Менсон.

Згодом до обвинувачення приєдналися ще чотири жінки. Справи проти Менсона в судах досі тривають, він заперечує всі обвинувачення. Документалка розкриває сторону Вуд у цій історії та демонструє ширший контекст домашнього насильства у США.

Phoenix Rising / HBO / режисерка — Емі Джей Берг / тривалість — 2 години 35 хвилин / 2022 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, 63% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

«Яким буде майбутнє?»

Документальний серіал від Netflix, побудований за простою схемою. У кожному епізоді науковці й експерти в певній галузі розповідають, які найновіші розробки та концепції існують зараз, а які можуть зʼявитися вже завтра. Теми різні — від чизбургерів і навушників до життя після смерті та освоєння космосу. У першому ж епізоді можна дізнатися, що зараз фахівці активно працюють над застосунком, який вміє зчитувати емоції собак, щоб допомогти їхнім господарям зрозуміти, що пес хоче та який в нього настрій.

The Future Of 2022 / Netflix / тривалість — 12 епізодів / 2022 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 4,9.

«Земля блакитна, ніби апельсин»

Український документальний фільм режисерки Ірини Цілик про життя Ганни та її чотирьох дітей у Красногорівці біля Донецька. Із 2014 року вони живуть у зоні бойових дій та під постійними обстрілами. Однак знаходять час для розради, гри на музичних інструментах і навіть знімають невеличкі фільми про своє життя.

Стрічка отримала багато міжнародних нагород, зокрема за найкращу режисуру на кінофестивалі «Санденс» і як найкращий міжнародний документальний фільм на Цюрихському кінофестивалі.

Фільм Ірини Цілик вийшов до початку повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року, тоді війна була зовсім іншою. Зараз Красногорівка — на самій лінії фронту, простору для життя майже не залишилося. Деякі будівлі, які можна побачити у фільмі, уже розтрощені снарядами. Герої фільму виїхали в Литву. Документальні фільми про велику війну чекають на нас у майбутньому, після перемоги. А от щоб відчути атмосферу її «гібридної фази» 2014–2022 років, варто подивитися цей фільм.

The Earth Is Blue as an Orange / Arthouse traffic / режисерка — Ірина Цілик / тривалість — 1 година 14 хвилин / 2020 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 92% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,4.

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