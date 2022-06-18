У Києві на Байковому кладовищі поховали громадського активіста і розвідника 93 бригади Романа Ратушного. Він загинув у бою під Ізюмом — попрощатися прийшли сотні людей

Сьогодні, 18 червня, у Києві попрощалися з українським військовим та громадським активістом Романом Ратушним. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Роман загинув 9 червня під Ізюмом під час виконання бойового завдання в тилу противника. До повномасштабного вторгнення росії в Україну Роман захищав від забудови Протасів Яр у Києві, був учасником Революції Гідності. Попрощатися з Ратушним прийшли сотні людей. Після служби в Михайлівському соборі його труну принесли до стели на Майдані Незалежності. Романа поховали на Байковому кладовищі. Мер столиці Віталій Кличко підтримав ідею перейменувати Волгоградську вулицю в Києві на честь Романа Ратушного.