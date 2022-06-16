Три місяці окупанти знищували Північну Салтівку — найбільш обстріляний район Харкова. Українська армія відтісняє російську армію від міста, а у зруйновані будинки повертаються люди — фоторепортаж

Північна Салтівка — один з найбільших житлових районів Харкова, що розташований поблизу кільцевої. Раніше тут мешкали 400 тисяч людей. Після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого саме в цьому районі були важкі бої між російськими окупантами, які намагались захопити Харків, і українською армією. У Північній Салтівці зруйновані приблизно 70% будинків. На початку травня українська армія почала відтісняти окупантів від Харкова, а в червні в район почали повертатися люди. Міська влада каже, що зарано — місто досі обстрілюють, комунікації пошкоджені, але людей це не зупиняє. Вони готують їжу у дворах, прибирають територію довкола будинків і розгрібають сміття у квартирах. Із їжею мешканцям допомагають волонтери, вони ж годують покинутих котів. Комунальники відновлюють роботу мереж, територію патрулюють військові — багато квартир обчистили мародери. Фотограф Юра Паливода спеціально для «Бабеля» побував у Північній Салтівці, ось його фоторепортаж про те, як зараз живе район.