Тексти Війна. Війська росії обстріляли Сумщину та Кривий Ріг, Україна отримала американські артилерійські установки, ЗСУ пішли в наступ на Херсонщині. День 95: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 29 травня 2022 Знищені російські танки та бронетехніка в Ірпіні Київської області. Фото: Christopher Furlong/Getty Images Getty Images / «Бабель» З ночі до ранку російські війська обстрілювали райони Сумщини — зафіксували понад 30 «прильотів», дві російські ракети влучили в підприємство у Кривому Розі, Україна отримала самохідну артилерійську установку М109, а ЗСУ пішли в контрнаступ і завдали втрат армії рф на Херсонщині.