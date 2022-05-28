Україна отримала САУ М109 і очікує протикорабельні ракети Harpoon

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну вже надійшла самохідна артилерійська установка (САУ) М109 однієї з модифікацій, також очікуються поставки протикорабельних ракет Harpoon.

Про це він написав у Facebook.

Міністр зазначив, що М109 — дуже якісна техніка. Вона поповнить парк артилерії калібру 155 мм на додаток до переданих раніше гаубиць М777 і FH70 і САУ CAESAR.

Щодо ракет Harpoon, їх Україні передадуть Данія, Велика Британія і Нідерланди. Ними посилять берегову оборону. Міністр заявив, що Harpoon допоможуть зробити Чорне море безпечним і захистити Одесу.