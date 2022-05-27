Тексти Війна. Окупанти обстріляли Харків та продовжують масований наступ на Донбасі, але ЗСУ знищили блокпост рф на трасі Лисичанськ — Бахмут. День 93: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 27 травня 2022 Пожежа на руїнах зернового силосу у Сіверську Донецької області. Photo by Alex Chan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images. Getty Images / «Бабель» Армія рф знову обстріляла Харків, вісім людей загинули, росіяни захопили село Мідна Руда і наступають у напрямку Сєвєродонецька, але українські військові знищили російський блокпост на трасі Лисичанськ — Бахмут. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.