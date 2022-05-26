Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 8, серед них — пʼятимісячне немовля

У Харкові у результаті сьогоднішніх обстрілів загинули восьмеро людей, серед них — пʼятимісячне немовля. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Перед цим повідомлялось про сімох загиблих, але знайшли тіло немовляти. Так, коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було пʼятимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини: малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду.

Обстрілювали місто попередньо з гаубиць, поранень зазнали 17 людей.