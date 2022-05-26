Російські війська знову обстрілюють Харків, є загиблі

Російська армія сьогодні, 26 травня, знову обстріляла місто Харків. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Уже відомо про щонайменше 17 поранених, зокрема 9-річну дитину, і 7 загиблих. Під обстріл потрапили Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.