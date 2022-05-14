Інститут вивчення війни: росія, імовірно, відступає від Харкова через активний контрнаступ ЗСУ

Російські військові, ймовірно, вирішили повністю відійти зі своїх позицій навколо Харкова через активний контрнаступ ЗСУ й обмежені можливості для підкріплень.

Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

«Схоже, що Україна виграла битву за Харків. Українські війська завадили російським військам оточити місто, не кажучи вже про те, щоб його захопити, а потім вигнали їх із міста, як це було під Києвом», — зазначають американські військові експерти.

На їхню думку, українські війська, імовірно, намагатимуться зруйнувати принаймні найзахідніші наземні лінії комунікації (GLOC) між Бєлгородом і російськими силами, зосередженими навколо Ізюму. ЗСУ хочуть перекрити наземні комунікації росії з Ізюмом.

Російські війська тривалий час просувалися по всій периферії Ізюмсько-Донецького виступу, але не досягли значного прогресу, зокрема безуспішно наступали на Ізюм.

«Раніше ми припускали, що росія може відмовитися від спроб просунутися з Ізюму, однак росіяни або ще не ухвалили такого рішення, або не повністю виконують його. Невеликі та невдалі атаки на південний кінець виступу поблизу Донецька тривали, але реального прогресу не дали», — аналізують поточну ситуацію американські військові експерти.

На їхню думку, росія зосередиться на спробі оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі та з півдня.

«Російські війська, які атакували з Попасної на північ, за останні 24 години не досягли значного прогресу. Ті, що йшли з півночі на південь, не змогли переправитися через Сіверський Донець і зазнали нищівних втрат. У росіян може не вистачити додаткової свіжої бойової сили, щоб компенсувати ці втрати та продовжити наступ у достатньо великих масштабах, аби завершити оточення. Хоча вони, імовірно, намагатимуться це зробити», — резюмували в ISW.