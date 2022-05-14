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Ранкове зведення Генштабу: росіяни відводять сили від Харкова і готуються до оборони на Запорізькому напрямку

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативне зведення щодо подій на фронті станом на 06:00. Наразі ситуація наступна:

  • Найбільша активність російських військ на Слобожанському, Донецькому і Таврійському напрямках. Там противник вів масовані обстріли позицій українських військ.
  • На Харківському напрямку ворог відводить сили від Харкова. Основні зусилля росіяни зосередили на утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.
  • На Словʼянському напрямку противник обстріляв з артилерії інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.
  • На Запорізькому напрямку ворог готується до побудови багатоешелонної оборони.
  • Крім того, росіяни безуспішно намагаються покращити тактичне положення в районах Комишувахи, Красногорівки, Новомихайлівки, Костянтинівки та Побєди.
  • На Південнобузькому напрямку постійні осбріли.
  • З білорусі вивозять військову техніку та майно збройних сил рф.