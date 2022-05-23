«Думав, що помер і вже в іншому вимірі, що це рай і літає білий пух». Сім’я з Маріуполя — про життя під обстрілами, допомогу від «азовців», «дорогу жахів» пішки по місту, дивовижних людей та події, які допомогли їм врятуватися

У підвалі

Юля: Мій ранок 24 лютого почався з дзвінка мами ледь по шостій. Вона плаче: «Юля, почалась війна». Я ж її заспокоювати: «Та мамо, все нормально буде. Чого ти?» Потім мені зателефонувала подруга: «Юля, не веди дітей у школу, піди купи води, купи хліба про всяк випадок». Потім написали в шкільній групі у Viber: вирішили, що школа не буде працювати, діти залишаються вдома. У мене ані паніки, ані якогось страху не було, тому що звʼязок, інтернет — усе є.

Потім почали обстрілювати Східний мікрорайон, це околиця міста. Так само, як і у 2014 році. Тоді я не думала, що буде апокаліпсис. Думала, як і тоді, постріляють, полякають, але їх наші відіб’ють, і буде все нормально. Я працюю у службі технічної підтримки, ми ще від початку пандемії працювали вдома. Тож і 24—25 лютого ми працювали, 26—27 лютого вихідні, всі магазини були відчинені, транспорт ходив. Хоча на той момент вони вже наступали, і не лише зі східного боку. А 28 лютого був день народження мами, ми ввечері зібралися, привітали. У нас ні паніки, ні страху. Все працювало, місто жило, функціонувало, як і раніше.

А ще 28-го нам прийшла розсилка від генерального директора: «Шановні колеги, співробітники, все в порядку, у нас усе під контролем, не панікуймо. «Ілліча» і «Азовсталь» будуть законсервовані, працюємо у звичному режимі». Не було натяків ні на евакуацію, ні на те, що беріть і їдьте або запасайтеся їжею.

І зараз я вже розумію, що тоді пустили потяги на Львів з Маріуполя, можна було виїхати лише 24 і 25, у четвер і п’ятницю, все. Лише ці два дні. Але оскільки нас заспокоїли, що все гаразд, то ніхто нікуди й не рвався. Навіть ті, у кого машини є.

А 1 березня вимкнули світло і мобільний звʼязок, звуки обстрілів стали гучнішими. Ми зрозуміли, що Маріуполь у кільці. На один день наші комунальні служби відновили електрику, 2 березня зранку все було. Але вже ввечері окупанти розбили вежі зв’язку, вимкнули мобільний звʼязок, інтернет, світло. Перестав ходити транспорт. Звуки обстрілів почали наближатися. Уже почали літаки літати, «Азовсталь» обстрілювати.

Пошкоджений трамвай у депо біля заводу «Азовсталь», Маріуполь, 21 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Рештки снаряда, Маріуполь, 21 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Пошкоджений трамвай у депо біля заводу «Азовсталь», Маріуполь, 21 травня 2022 року. Рештки снаряда, Маріуполь, 21 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Ми з батьками жили в сусідніх будинках, вони на четвертому поверсі, а я — на першому. І от 2 березня я запропонувала Борису та мамі перебратися до нас, бо йому важко було б з четвертого поверху постійно ходити в підвал. У нашому підвалі вже почали люди облаштовуватися, прибігали з будинків, де підвалів не було. Мою квартиру ми забарикадували, закрили вікна. Вдень почали спускатися в підвал, бо вже було гучно. Але ще десь зо дві ночі у мене у квартирі ночували, ми з дітьми на підлозі в коридорі, Борису теж влаштували лежак. Це не ночі були, а просто жах. Ми лежимо і чуємо, як летить літак, як він скидає бомби, здається, що це в сусідньому дворі. На третю ніч вирішили вже залишатися у підвалі, але я ще інколи бігала у квартиру вдень.

Нас врятувало те, що поки ще була вода, мама усі балони, каструлі, баки заповнила водою. Ми знесли це в підвал. Ще пощастило, що будинок увесь березень був відносно цілий. Бо була сім’я, для якої наш підвал був уже третім, два попередніх будинки згоріли, і в них взагалі нічого не залишилося. Загалом постійно в підвалі 30—40 людей було, з них вісім дітей.

Відключили газ, всі люди вже готували їжу на багатті, а в Маріуполі вдарив мороз, мінус 10—12 градусів. Холодно, ми в чотирьох штанях, у чоботях, під трьома ковдрами. І почався апокаліпсис. Будинок дрижав. Коли пролітали снаряди, ми думали, що це потрапило в будинок, а це потрапляло в сусідній двір.

Борис, Ольга та Юля. На передньому плані — Соня і Таня. Фото надав «Бабелю» сам Борис. «Бабель»

У нас через дорогу був дитячий садок. Його були відремонтували, вже й килими завезли, ось-ось мав відкритися. І через бульвар у нас була військова частина. Вони били по військовій частині, били по бульвару. Поряд дві школи, до яких діти ходили, поліклініка. Перші удари були по поліклініках, по школах, по садку, по всіх будівлях інфраструктури. Те, що ми надивилися, то вже нехай, але те, що наші діти там усе це бачили й чули…

Борис: Був 21 березня вночі такий момент. Усі сплять, а ми з Олею прокинулись. І тут такий бабах. Минає кілька секунд — і знову вибух. І дім почав так труситися, що скло посипалось. Ми з Олею одне на одного подивилися і нумо молитися! Не розуміли, що відбулося. Потім чоловік один, який був на другому поверсі, розповів, що це літак бомбив. Перший удар був ракетою по військовій частині. А другий по дитячому садку. Це 50 метрів від нас. Я такого жаху ще не відчував у житті. Були вже «Гради» і стрільба, і далекобійні снаряди. Але авіація — це зовсім інше. Сидячи в підвалі, навчилися розрізняти, коли міни, коли «Град». А коли чуєш літак-розвідник, значить, йде наведення, за кілька хвилин буде бомбування.

Юля: А 26 березня було нібито тихо, то вирішили піднятися у квартиру. У мами розболілися ясна, їй довелося самій собі їх різати, там запалення було. А в Бориса почалося запалення ніг, потрібно було їх обробити медикаментами. І тут почався мінометний обстріл. Я з дітьми в підвал, а мама залишилася Борису ноги обробити. Раніше саме в наш двір так не прилітало.

Я думала, що батьків живими вже не побачу. Міномети гатили понад годину. А батьки у квартирі. Коли все закінчилося, я просто не впізнала свою квартиру. Вікно разом із рамою вибило. Залетів один осколок, пробив згорнутий килим, розрізав курточку, яка висіла на ліжку, пробив шифоньєр з речами, пробив стіну і чиркнув сусіда в іншій квартирі по плечу. Це з такою потужністю летів. А мама з Борисом у цей момент лежали на підлозі, накрились ортопедичними матрацами. Боря лежить і бачить білий пух, що літає по квартирі. Він думав, що помер і вже в якомусь іншому вимірі, що це рай і літає білий пух. Це потім з’ясувалося, що осколок розпоров куртку пухову.

Після 26 березня з підвалу ми більше не виходили. Тільки вибігали нагріти води, у дворі вогнище вже було. Тому що мороз, у нас маленькі діти, потрібно гаряче пити. І нам іще пощастило, що у нас такий злагоджений колектив у підвалі зібрався — були сім’ї, а ще до нас прийшли одинокі бабусі, когось син там залишив, хтось просто самотній. І я сказала: «Мамо, ну як? Як я можу їсти, коли вони голодні?»

Вулична «кухня», на якій маріупольці готували їжу, 29 березня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Тож ми разом з іншими сусідами їх годували, дбали про них. У нас на пʼятому поверсі бабуся була, практично не ходила. Бігали до неї, приносили то чай, то суп гарячий. Ми тримались як громада. Зараз я читаю історії, як людей у підвали не впускали, як хтось не їв. У нас такого не було.

Потрібно надзвичайну хоробрість мати, щоб просто зранку вийти й розпалити багаття, коли навколо все свистить. Сашу, нашого сусіда, осколками поранило, коли він тим багаттям займався. У нас трьох людей загалом так поранило. Але все одно кожного ранку був окріп, ще борщ варили, пампушки мама робила. Усе нарізав, вибіг, поставив на вогнище, забіг у підвал. А навколо все свистить, прилітає, падає.

Борис: Наш сусід, Кирило, отак теж вийшов зранку щось готувати, і поряд щось вибухнуло. Я все це чув, я ж лежав. Вибігла його дружина, кричить: «Кириле, де ти?» Секунда, і вона як закричить, я думав, вже все. Він секунд десять не відповідав, а потім: «Тут я, тут». Його контузило сильно.

Юля: Одного разу прилетіло в сам підвал. Зранку дивимось, пробило двері залізні в під’їзд, пробило двері залізні в підвал і устряло в каналізаційну трубу. Коли лежиш під цими обстрілами, то молишся і просиш: «Господи, аби тільки зразу померти, щоб не мучитись». А діти у нас не плакали, вони сиділи мовчки й молилися разом з нами.

Ольга: Ми зрозуміли, що Маріуполь залишили, що допомоги ніякої немає. Немає евакуації. Люди, в яких були автівки, всі виїжджали за першої ж можливості. Вони теж ризикували, але була можливість виїхати з 15 по 20 березня на Мелекіне. Люди й пішки туди йшли деякі. Ми залишилися, бо в нас транспорту немає. Борис пішки, зрозуміло, що не піде. Але ми все одно сподівалися, чекали на «коридор».

А я до війни трохи готувалася, купувала консерви, хлібці, сушила сухарі. Засолила сало, було дві трилітрові банки олії. У мене було три баки 20-літрових, в усі набрала води. І що ще цікаво, я щороку робила консервацію, але дуже небагато. А минулого року я чомусь і томату накрутила, і лечо зробила, і помідори, і огірки. Вони нас врятували. Ми цими огірками та помідорами годували всіх у підвалі. Всю їжу знесли в підвал. Там були ще приватні невеликі сарайчики, в яких було тепліше. Я Юлю та дітей — Соню і Таню — загортала в такому сарайчику в матрацовий кокон, щоб було тепліше.

Побиті банки з консервацією, 11 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Коли закінчилися свічки, ми робили їх із соняшникової олії. Каганці з олії та вати, моя бабуся колись такі робила. Я ще в підвалі знайшла банку масла лампадного, теж для каганців.

У мене на фоні стресу взагалі пропало почуття страху. Коли 26 березня нас обстрілювали, коли осколок у квартиру попав, я ж накрила Бориса матрацами і почула, як наша сусідка Аня почала кричати, що в них мама залишилася на четвертому поверсі. Я побігла Аню заспокоювати. Вона кричить Олегу, своєму чоловіку: «Іди подивися, що з мамою!» Бачу, що в неї істерика. І я так Олегу: «Стій!» Бо він уже хотів бігти. А я не пускаю його. Кажу: «Так, там мама, але подумай про себе, ти що робиш?» І я його не пустила. А у неї істерика, вона кричала не своїм голосом. Ще я примудрилась побігти додому, взяла краплі заспокійливі, набрала в чашку і винесла Ані їх випити. Боря кричить: «Перестань бігати, іди сюди!» А в мене, чесно, пропало відчуття страху, я бігала як не знаю хто. Зайшла в кімнату потім, теж лягла поряд із Борею. І тут осколок цей просвистів саме в тому місці, де я щойно стояла.

А ще з нами в підвалі було досить багато проросійських. Я ще сперечалася з ними, якось боролася. Вони напхані цією російською пропагандою. Ми розуміли, що нас бомблять, і бомбить саме Росія, а вони говорили: «Ні, це неправда, вони обіцяли точково». Доходило до того, що я казала: «Зараз скотчем рота заліплю». Якби тоді прийшли окупанти до нас, хтось із будинку мене, мабуть, здав би. Навіть попри те що я горщики з-під них виносила, що ми їх із Юлею своєю їжею годували. Але годувати старих все одно треба, ми не могли їсти й не ділитися.

Пішки по Маріуполю

Юля: Після цього мінометного обстрілу 26 березня у мене був перший дзвіночок, що треба звідси виходити. До цього я не могла при дітях плакати, панікувати, тому що вони ж на мене дивляться. Але тоді я розплакалася і кажу: «Мамо, я зрозуміла, що ці звірі знищують усе місто. Будинки житлові, нежитлові, їм байдуже. Треба звідси виходити». Мене всі почали вмовляти не йти, бо ж нікуди. Ні автобусів, нічого, а на вулиці холодно. Я потім заспокоїлась, і ми залишились. А вже почали люди виходити надвір, по воду бігали, з інших дворів до нас теж прибігали, казали: «Все, через дорогу вже «днр».

Пошкоджені будівлі в Маріуполі, 21 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель»

Мій брат Олексій служить в українській армії, у мами залишалася його стара військова форма, у квартирі — український прапор. І я кажу: «Мамо, вони зараз зайдуть, побачать форму Олексія, прапори. Спитають: «Хто з цієї квартири?» Ти ж розумієш, що буде?»

Другого квітня ми почули стук у під’їзд. Ми його зачиняли, засув зробили чоловіки. А на вулиці все свистить, з під’їзду взагалі вийти не можна, навіть у під’їзд вийти з підвалу. І хтось стукає: «Відчиняйте!» І з автомата тра-та-та. У мене серце стислося, я бігом дітей під стіл до мами, ми всі сховались, сидимо затамувавши подих. Відчинили їм двері, заходять. І я дивлюсь, а це наші. Господи, це наші солдати! «Азовці». Ми думали, що їх уже взагалі немає. Кажу: «Як, хлопці?» Відповідають: «Ми в оточенні. Хто ще в цьому будинку у квартирах? Тут дуже небезпечно лишатися. Спускайтесь усі до підвалу».

Вони допомогли цю бабусю, яка на пʼятому поверсі була, спустити. А я їм кажу: «Хлопці, у нас вісім дітей у підвалі, уже все закінчується». Вони спустили ту бабусю, потім кудись пішли. Через пів години кличуть мене: «Юль, іди сюди». Приносять нам воду, їжу, солодощі, печиво, соки. Я не знаю, де вони це все дістали. Кажуть: «Це дітям, але тут дуже небезпечно залишатись». І пішли.

Я зрозуміла, що нам теж треба звідти йти, бо ці припаси можуть бути останніми. Прилетить літак, скине бомбу, почнеться пожежа, ми вискочимо, а Боря не вискочить. Він або задихнеться, якщо загориться будинок, або з-під завалів його не витягнемо. А вже ходили чутки, що в магазині METRO орки почали гуманітарку роздавати, і там поруч на 17-му мікрорайоні були автобуси, вивозили людей. Куди вивозили, ми не знали, але знали, що там вже не стріляють.