Події 22 травня в огляді «Бабеля»: в Енергодарі підірвали колаборанта шевчика, Рада продовжила воєнний стан

Напередодні поблизу Мелітополя партизани знищили радіолокаційні станції окупантів, які глушили звʼязок і вели розвідку. Крім того, завдяки злагодженим діям із партизанами українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії. За минулу добу ударна авіація Повітряних сил ЗСУ знищила два ворожі вогнемети «Солнцепек» та 10 одиниць військової техніки росіян. Сьогодні війська рф завдали ракетного удару по обʼєктах інфраструктури Житомирської області. Чотири крилаті ракети знищили сили ППО. Внаслідок ворожого обстрілу населених пунктів Луганської області за добу пошкоджено понад 25 будинків. Крім того, російські війська обстріляли 12 населених пунктів Донецької області та зруйнували 58 цивільних обʼєктів.

Російські окупанти намагалися прорватися до Сєвєродонецька з чотирьох напрямків, отримали відсіч і відступили. Противник наступав у районах Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового.

ЗСУ знову зруйнували переправу росіян через Сіверський Донець, знищили ворожу техніку та декілька десятків російських військових. Аеророзвідники виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст, вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки. Влучним пострілом було зруйновано переправу разом із танком противника, який саме в цей час на ній і перебував. Ворожі танки, БМП та піхота намагалися сховатися. Знайти їх допомогла «пташка» українських прикордонників. За результатами роботи української артилерії війська рф втратили кілька одиниць техніки та кількадесят військових.

Зранку невідомі підірвали підʼїзд, у якому живе «народний мер» Енергодару — колаборант андрій шевчик. Самопроголошеного голову «народної адміністрації» та його охоронців госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню важкості. Під час вибуху інші мешканці під’їзду не постраждали. На період відсутності призначеного окупаційною владою «мера» Енергодару шевчика, його функції в місті, імовірно, буде виконувати кірпічов руслан хусяїнович з Макіївки, який приїхав у Енергодар у березні після окупації.

Маріупольці зараз змушені набирати воду в комунікаційних колодязях та споживати для пиття та їжі технічну воду замість питної. Це може призвести до отруєнь та епідемій.

Учора з Маріуполя до фільтраційного табору в селі Безіменне окупанти депортували 313 людей, зокрема 55 дітей. А з фільтраційних пунктів у Безіменному та Нікольському до росії депортували 245 людей. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що це пов’язано з фактичним закриттям шляху для евакуації у бік Запоріжжя.

Верховна Рада продовжила воєнний стан до 23 серпня, повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Президент Польщі Анджей Дуда прибув із візитом до України та виступив у Верховній Раді. На початку своєї промови польський президент процитував перші рядки гімнів України та Польщі. Дуда розповів, що під час його візиту в Київ 23 лютого Володимир Зеленський був переконаний, що росія атакує Україну в найближчі кілька годин.