Війна. ЗСУ перейшли в контрнаступ в напрямку Ізюму, рідні захисників Маріуполя просять Китай про допомогу, Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій. День 81: онлайн

У суботу голова Харківської області Олег Синєгубов заявив, що українські військові перейшли в контрнаступ на ізюмському напрямку. Він додав, що ворог на деяких напрямках відступає. Також у суботу родичі захисників «Азовсталі» в Маріуполі закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових до третьої країни, наприклад — до Туреччини, влада якої згодна на таку процедуру. Крім того, 14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє проросійські партії. Про головні події 81-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля». Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.