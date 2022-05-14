Війна. На Луганщині провалилася спроба росіян оточити ЗСУ, окупанти обстріляли з «Градів» колону цивільних на Херсонщині, населення Маріуполя страждає від голоду. День 80: онлайн

Збройні сили України знищили російську понтонну переправу та частину російської бронетанкової колони під час їхньої спроби форсувати річку Сіверський Донець на захід від Сєвєродонецька в Луганській області. Це дозволило ліквідувати загрозу оточення українських сил. При цьому на виїзді з Херсонщини російські війська обстріляли з «Градів» автоколону цивільних, поранена 10-річна дитина. Також у пʼятницю стало відомо, що у Маріуполі від голоду страждають майже 170 тисяч жителів. Росіяни не пропускають у місто гуманітарні конвої від України та міжнародних організацій. Про головні події 80-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля». Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.