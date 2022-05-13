Війна. Маріуполь через «референдум» хочуть приєднати до росії, ЗСУ знищили російську техніку на березі Сіверського Дінця, горить іще один російський корабель, а по Кременчуку вдарило 12 ракет. День 79: онлайн

Окупанти планують у Маріуполі «референдум» про приєднання до росії — це збираються зробити 15 травня. ЗСУ знищили на переправі через річку Сіверський Донець 73 одиниці російської техніки. Речник Одеської ОВА заявив, що біля острова Зміїний загорілося російське судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров» — ймовірно, його уразили «Нептуном». Кременчук зазнав масштабного ракетного удару — на місто впало 12 ракет, в основному на НПЗ. росія вже проти вступу України до ЄС і погрожує Фінляндії та Швеції ударами у разі їхнього вступу до НАТО. Рада ООН з прав людини проголосувала за початок розслідування злочинів російських військ в Україні. Про головні події 79-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля». Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.