Війна. США ухвалили рішення про $40 млрд для України, окупантам запропонували варіант з обміном поранених військових з «Азовсталі», а колаборанти хочуть приєднати Херсонщину до рф. День 78: онлайн

Палата представників США ухвалила закон, який передбачає виділення Україні додаткових $40 мільярдів допомоги, переважна більшість з яких піде на закупівлю озброєння. Далі документ має ухвалити Сенат США. Також у середу Україна запропонувала росії забрати своїх полонених в обмін на те, що пораненим бійцям з заводу «Азовсталь» у Маріуполі дозволять вийти через гуманітарний коридор. Крім того, російські держЗМІ повідомили, що окупаційна «влада» Херсонської області заявила, що звернеться до путіна із проханням включити регіон до складу росії, на що у кремлі відповіли, що це питання мають вирішувати жителі області. Про головні події 78-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля». Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.