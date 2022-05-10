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ЗСУ звільняють села на Харківщині, окупанти продовжують штурмувати «Азовсталь», а Литва першою у світі визнала росію державою-терористом. День 77: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
ЗСУ звільняють села на Харківщині, окупанти продовжують штурмувати «Азовсталь», а Литва першою у світі визнала росію державою-терористом. День 77: онлайн

Український військовий біля знищеної російської техніки поблизу Харкова, 8 травня 2022 року.

У вівторок Збройні сили продовжили контрнаступ у Харківській області, звільнивши населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак. При цьому ворог продовжує штурмувати завод «Азовсталь» у Маріуполі: за добу здійснив 34 вильоти літаків, а також обстріляв з корабельної і ствольної артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків. Поведінка агресора не лишається поза увагою світу, Литва першою визнала росію державою — спонсором тероризму. Про головні події 77-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля». Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.