Війна. Байден підписав ленд-ліз, ворог обстріляв ракетами Одещину, але не зміг провести «паради» в окупованих містах. День 76: онлайн

У понеділок 9 травня президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України, який має суттєво спростити процес надання військової допомоги. Крім того, у День перемоги окупанти здійснили декілька ракетних обстрілів Одеської області. Один з таких обстрілів застав в Одесі президента Європейської ради Шарля Мішеля, якому, разом із премʼєр-міністром Денисом Шмигалем, довелося ховатися у бомбосховищі. Попри «свято», окупантам не вдалося провести паради в окупованих містах. У Маріуполі, Херсоні, Мелітополі відбулися нечисленні заходи, які жителі проігнорували. Про головні події 76-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля». Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.