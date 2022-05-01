Війна. З «Азовсталі» вдалося евакуювати 20 цивільних, окупанти вдарили ракетами по Одесі, а до Львова приїхала Анджеліна Джолі. День 67: онлайн «Бабеля»

У Маріуполі, з території «Азовсталі» змогли вивести на евакуацію 20 цивільних, яких дістали з-під завалів — це жінки та діти, вони поїхали до Запоріжжя. Росіяни нанесли по Одеській області ракетний удар, який пошкодив злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту, використовувати її тепер неможливо. Тим часов до Львова приїхала голлівудська акторка і посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі. Вона провідала дітей, які постраждали від ракетного удару по вокзалу у Краматорську, поспілкувалася з волонтерами та поговорила з людьми, яким вдалося виїхати із зон активних бойових дій. Про головні події 67-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 30 квітня — тут).