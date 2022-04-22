Війна. Окупанти завдають ракетних ударів по залізниці та обстрілюють «Азовсталь», біля Маріуполя знайшли братську могилу, Україна провела шостий обмін полоненими. День 58: онлайн «Бабеля»

Росія завдала три ракетні удари по залізниці на Дніпропетровщині та випустила дві ракети по інфраструктурі Запоріжжя. Крім того, окупанти не припиняють бомбити територію «Азовсталі» в Маріуполі, біля міста знайшли кілька братських могил розміром до 30 метрів. На Ізюмському напрямку ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Україна провела шостий обмін полоненими: додому повертаються 19 громадян України. Про головні події 58-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 21 квітня — тут).