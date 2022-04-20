Війна. Окупанти зірвали евакуацію з Маріуполя, полк «Азов» готовий вийти з міста, росіяни захопили 80% території Луганщини. День 57: онлайн «Бабеля»

Наразі росія продовжує наступ на Донбас і вже окупувала 80% території Луганської області. Після майже двох місяців боротьби за Маріуполь полк «Азов» заявив, що погодиться евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони, а Володимир Зеленський висловив готовність обміняти військовополонених росіян на маріупольців. Перед цим окупаційні війська зірвали евакуацію жінок і дітей із заблокованого міста. Про головні події 57-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 20 квітня — тут).