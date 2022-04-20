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Війна. Росія продовжує скидати на Маріуполь надпотужні бомби, ЗСУ відбили Марʼїнку, відбувся пʼятий обмін полоненими. День 56: онлайн «Бабеля»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. Росія продовжує скидати на Маріуполь надпотужні бомби, ЗСУ відбили Марʼїнку, відбувся пʼятий обмін полоненими. День 56: онлайн «Бабеля»

Фасад драматичного театру в Маріуполі, 12 квітня 2022 рік.

Getty Images / «Бабель»

У Маріуполі російська армія скинула на завод «Азовсталь» надпотужні бомби, підприємство вже практично повністю знищено, а під його завалами залишаються люди. У Донецькій області Збройні сили України контратакували російських окупантів і відбили місто Марʼїнка. Тим часом Україна та росія провели пʼятий обмін полоненими — в Україну повернулися 76 людей: 60 військовослужбовців, зокрема 10 офіцерів, і 16 цивільних. Про головні події 56-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 19 квітня — тут).