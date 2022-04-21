«Росіяни знищують всі багатоповерхівки і весь приватний сектор. Уцілілих будинків немає». Голова Попаснянської військової адміністраці Микола Ханатов про життя в майже повністю зруйнованому місті

Ви народилися у Москві. Як ви опинилися в Попасній?

У мене батько з Попасної, а мати з Москви. Батько засумував за Україною, за Попасною, слухав пісні, «Червону руту», і завжди йому хотілося додому. І в 1981 році, через кілька місяців після мого народження, ми повернулися в Попасну. У старших класах, після смерті батька, я свідомо вирішив повернутися до Москви. Але закінчивши школу, зрозумів, що хочу повернутися в Попасну. Так з 1996 року я живу тут.

Голова Попаснянської військової адміністраці Микола Ханатов. Facebook

Яким було місто до 2014 року?

Це невеличке, але дуже гарне місто, охайне. Промислове, тут було багато підприємств залізничного транспорту. До 2013 року в ньому мешкали 22 тисячі людей. Воно входило раніше у Попаснянський район, було його адміністративним центром.

До 2014 року Попасна була дуже толерантною. Тут мешкали і росіяни, і українці, і люди інших національностей. Більшість людей розмовляли російською мовою. Але у Попаснянькому районі є села Троїцьке, Голубівське, Комишуваха, Калинове ― там люди розмовляли також українською мовою. Ніхто на питання мови уваги не звертав. Правда, коли правлячою партією була Партія регіонів, на сесіях районної ради ухвалили рішення про визнання російської мови як мови, яку потрібно використовувати в органах місцевого самоврядування.

А з 2014 року щось змінилося?

До 2014 року всі попасняни сприймали росію як старшого брата. Багато мешканців їздили на заробітки в росію, а до президента путіна ставилися з повагою. Якщо відверто казати, то більшість людей після Криму заглядалися на росію, підтримували «референдум» і навіть ходили на дільниці. Але потім ставлення змінилося. Попасну повернули під контроль України, наша країна вклала в українську Попасну дуже багато сил, грошей, поваги. Попасна знову розквітла. У розвитку міста допомагав і Євросоюз. Тому за 2014—2022 роки думки попаснян розділилися десь 50 на 50. Зараз, коли росія почала знищувати місто, переважна більшість мешканців повністю підтримує Україну. Люди вірять у Збройні сили України, вони обирали нашого президента Володимира Зеленського і довіряють йому. Вони бажають, аби швидше все закінчилося, Попасна відродилася і всі повернулися додому.

Місто Попасна у 2014 році. Facebook

Про можливе повномасштабне вторгнення Росії почали говорити ще з листопада. Чи готувалися до цього в місті? Чи розгортали Територіальну оборону?

Ми мали завдання готувати евакуацію на випадок повномасштабної агресії. Але майже все населення не вірило, що це може статися. Навіть 24 і 25 лютого, коли все почалося, але Попасну ще не бомбардували, на організовані нами евакуаційні потяги приходили по 5—10 людей. Ніхто не хотів виїжджати. Сподівалися, що так легенько пройде, як у 2014—2015-му.

А щодо Тероборони, її формували? Чи видавали в місті людям зброю? Наприклад, у Києві ще до повномасштабної агресії почали набирати людей до ТрО.

У нас трохи інша ситуація. Попаснянська громада належить до Лисичанського центру комплектування, і вони займалися Територіальною обороною. Люди з Попасної приходили в органи влади і питали, чи можна вступити в Тероборону, отримати зброю. Їм відповідали, що Територіальна оборона — в Лисичанську, там дадуть зброю, і люди потраплять у підпорядкування Лисичанської влади. А вони хотіли захищати саме Попасну, тому відмовлялися.

Українські військовослужбовці на лінії фронту.

Попасна у 2014 році була навіть в окупації певний час, потім її повернули під контроль України. Її обстрілювали з артилерії у 2015—2016 році. Потім у місті було тихо. Коли стало зрозуміло, що війна знову сюди повернулася?

Для Попасної це почалося 2 березня 2022 року, коли з Первомайська прилетіли перші снаряди. Вбило чоловіка, почалися руйнування. Але навіть в цей час життя ще продовжувалося, і вірили, що все швидко закінчиться.

А потім?

Зараз ситуація дуже важка. Перші два тижні нам вдавалося відновлювати воду, електропостачання, інтернет. Але обстріли ставали все щільнішими, і тепер все це відновлювати неможливо. Ми вдень відновлюємо, а вночі це все розбивають. Комунальним службам доводилось працювати під обстрілами — це дуже небезпечно. Тому в якийсь момент ми припинили. У 2015 році на нас не скидали авіабомби. Ви бачили? Ті бомби з літаків повністю руйнують великі будинки, цілими під’їздами.

Яка ситуація в місті зараз?

Росіяни уже в Попасній, вони контролюють близько половини міста.

А ви можете приблизно якось зорієнтувати: половина міста по лінії умовно залізничної колії, або по вулиці Миру?

Давайте так: діліть вулицею Миру, але ближче до міста Первомайськ. Хоча вони уже сповзаються ближче до вулиці Миру. Вони спочатку заходять-відходять, заходять-відходять, а потім потрошку закріплюються.

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Тобто зараз у місті вуличні бої?

Так-так. Сьогодні [18 квітня] вони були дуже потужні.

Чи лишились в місті вцілілі будинки? Ви можете оцінити відсоток зруйнованих будівель?

Мені дуже боляче називати якісь відсотки. Місто хаотично обстрілюють. Росіяни руйнують повністю всі багатоповерхівки і весь приватний сектор. Методично. Мені здається, що вцілілих будинків взагалі немає. Просто є багатоповерхівки, які ще підлягають відновленню, а є ті, які не підлягають. Так і в Рубіжному, і Лисичанську.

А зрозуміло, чому вони повністю знищують ці міста? Наприклад, у Херсонській області міста практично вціліли.

Там вони змогли швидко пройти в міста, вважають їх своїми. Нащо їм руйнувати те місто, яке вони вже взяли? А наше місто вони вже півтора місяця взяти не можуть. У нах така тактика: спочатку обстрілюють артилерією, потім танками, потім — заходить піхота. Вони обстрілюють артилерією, але ми також даємо відсіч, і їхні танки зайти не можуть. Тобто вони застрягли на першій фазі.

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А чи виходили на вас росіяни з якимись пропозиціями, вимогами?

Ні. Навіть у 2014 році не виходили. Мені здається, що моя позиція занадто різка для них, тому вони навіть не намагаються.

А вам відомі випадки зради в Попасній? Співробітниками якихось служб, наприклад?

Мені невідомо, щоб хтось із співробітників служб зраджував. У нас і державні службовці, і представники силових органів — це молоді, патріотично налаштовані люди, вони принципові і фахові.

Чи лишилися в Попасній поліція або інші служби?

Хочу повторити та наголосити, що Попасна під дуже щільним вогнем. Поліцейські ― це не та служба, яка має працювати під обстрілами артилерії.

А яка ситуація з лікарнями, пораненими, з медициною в місті?

Медицини у місті нема. Виконувач обовʼязків директора лікарні на наступний день залишив своє робоче місце і поїхав. Далі лікарня потрапила під обстріли (це не пов’язано з його від’їздом, зрозуміло). Швидка довгий час працювала, а коли обстріли почастішали, її працівники також евакуювалися. Тому зараз у місті є військові лікарі. Вони, за можливості, надають допомогу.

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А звʼязок у Попасній працює?

Оператори працюють в інших населених пунктах, а в Попасну дістає — люди піднімаються на високі поверхи.

Давайте про людей. Ви говорили, що люди не хотіли евакуюватися спочатку. Скільки людей зараз лишилося?

За моєю оцінкою, по всьому місту десь більше за дві, але менше за три тисячі. До речі, з окупованої частини Попасної росіяни евакуюють людей у Первомайськ.

Я ж правильно розумію, що зараз, у цій ситуації, люди переважно живуть у бомбосховищах, у підвалах — у таких умовах?

Переважно так.