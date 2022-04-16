Війна. Росіяни обстріляли ракетами Київ і Харків, у Маріуполі окупанти планують фільтрацію, а медведчука відправили під арешт. День 53: онлайн «Бабеля»

Україна знову зазнає ракетних ударів окупантів. У Києві та Харкові їхніми жертвами стали три людини. Ворог також обстріляв аеропорт Олександрії (Кіровоградська область), чотири крилаті ракети збили на Львівщині. Окрім того, стало відомо про плани окупантів із 18 квітня закрити Маріуполь на в’їзд і виїзд, щоб провести фільтрацію всіх чоловіків — частину з них хочуть мобілізувати. Також у суботу суд змінив запобіжний захід нардепу віктору медведчуку, відправивши його під арешт без можливості внесення застави. Про головні події 53-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 16 квітня — тут).