Війна. Українські міста почали «дерусифікацію», росіяни обстрілюють Київщину та Сумщину, а в Києві утворилися черги за маркою із потопленим крейсером «Москва». День 52: онлайн «Бабеля»

Українські міста почали «дерусифікацію» — змінювати назви, пов’язані з рф. У Києві та Дніпрі готуються перейменовувати вулиці та станції метрополітену, а в Одесі демонтували таблички російських міст-побратимів. Російські війська вперше за останні кілька тижнів обстріляли Київську та Сумську області. Водночас у Києві на Хрещатику утворилися черги до головного відділення «Укрпошти» за маркою із затопленим російським крейсером «Москва». Про головні події 52-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 15 квітня — тут).