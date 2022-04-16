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Війна. Українські міста почали «дерусифікацію», росіяни обстрілюють Київщину та Сумщину, а в Києві утворилися черги за маркою із потопленим крейсером «Москва». День 52: онлайн «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
Війна. Українські міста почали «дерусифікацію», росіяни обстрілюють Київщину та Сумщину, а в Києві утворилися черги за маркою із потопленим крейсером «Москва». День 52: онлайн «Бабеля»

Жінки прибирають на Жулянському машинобудівному заводі «Візар» у Вишневому, передмісті Києва. Російські війська завдали по ньому ракетного удару, 15 квітня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Українські міста почали «дерусифікацію» — змінювати назви, пов’язані з рф. У Києві та Дніпрі готуються перейменовувати вулиці та станції метрополітену, а в Одесі демонтували таблички російських міст-побратимів. Російські війська вперше за останні кілька тижнів обстріляли Київську та Сумську області. Водночас у Києві на Хрещатику утворилися черги до головного відділення «Укрпошти» за маркою із затопленим російським крейсером «Москва». Про головні події 52-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 15 квітня — тут).