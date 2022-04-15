Війна. ЗСУ точно потопили російський крейсер «Москва», Україна та рф провели четвертий обмін полоненими, а окупанти продовжують обстрілювати Харків. День 51: онлайн «Бабеля»

Міністерство оборони росії вже офіційно заявило, що крейсер «Москва», який був флагманом Чорноморського флоту, затонув. Його намагалися буксирувати до порту після пожежі, але через шторм корабель пішов на дно. Також Україна та рф провели четвертий обмін полоненими — додому повернулися 30 людей: 22 військові та 8 цивільних. У той же час російські війська продовжують обстрілювати Харків з артилерії та реактивних систем і готуються наступати на Донбасі. Про головні події 51-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 14 квітня — тут).