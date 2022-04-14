Війна. ЗСУ вже знищили 300 повітряних цілей російської авіації, ЄС і США надали Україні військову допомогу, а росія відмовилась обмінювати медведчука. День 50: онлайн «Бабеля»

За 50 днів війни українська армія збила 300 повітряних цілей росіян. Полк «Азов» у Маріуполі зміг об’єднатися з бійцями 36 окремої бригади морської піхоти. Надалі підрозділи продовжать виконувати бойові завдання посиленим складом. Зруйновану Бородянку на Київщині відвідали президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Вони засудили звірства російських військових на окупованих територіях. США оголосили, що нададуть Україні військову допомогу на $800 мільйонів, а Рада ЄС узгодила підтримку на €500 мільйонів. Тим часом речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія не хоче обмінювати віктора медведчука на полонених українців. Про головні події 50-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 13 квітня — тут).