Війна. У Маріуполі росіяни вбили понад 20 тисяч людей, СБУ затримала віктора медведчука, а сапери розмінували 168 населених пунктів на звільнених територіях. День 49: онлайн «Бабеля»

За 49 днів війни російські війська вбили понад 20 тисяч жителів Маріуполя, ще 33,5 тисячі місцевих — насильно вивезли до рф. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що влада робить усе можливе (і неможливе), щоб посилити оборону Маріуполя. У Київській області щодня знаходять братські могили та все більше доказів воєнних злочинів росіян — тільки в Бучі вже виявили тіла 403 убитих мирних мешканців. На території семи областей, де були окупанти, сапери вже розмінували 168 населених пунктів. Тим часом Служба безпеки України затримала народного депутата від ОПзЖ віктора медведчука, який переховувався від початку повномасштабного вторгнення росії. Про головні події 49-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 12 квітня — тут).