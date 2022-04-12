Війна. Росія намагається знищити Харків і Миколаїв, канцлер Австрії зустрівся з путіним, у Маріупольському порту росіяни захопили в полон моряків судна під прапором Ліберії. День 48: онлайн «Бабеля»

За ніч росіяни завдали три ракетні удари по Миколаєву та області, а також 66 ударів по Харкову і прилеглих населених пунктах: 11 мирних мешканців загинули, 14 отримали поранення. Канцлер Австрії Карл Негаммер провів у росії непублічну зустріч із путіним — розповів йому про воєнні злочини росіян у Бучі та повідомив, що ЄС посилюватиме санкції, доки в Україні триває війна. Росіяни в Маріупольському морському торговому порту захопили в полон моряків вантажного судна SMARTA: 18 людей є громадянами України, 1 — громадянин Єгипту, на борту перебувала й дружина капітана. Про головні події 48-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 11 квітня — тут).