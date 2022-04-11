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Війна росії з Україною. Україна відбудовує звільнені території, окупанти обстріляли ракетами Дніпро і знищили аеропорт, у росії влаштовують табори для українців. День 47: онлайн «Бабеля»

Автор:
Юля Шередега
Дата:
Війна росії з Україною. Україна відбудовує звільнені території, окупанти обстріляли ракетами Дніпро і знищили аеропорт, у росії влаштовують табори для українців. День 47: онлайн «Бабеля»

Веселка над зруйнованою Бородянкою на Київщині. 9 квітня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Український уряд виділив перший мільярд гривень із резервного фонду на відбудову звільнених від окупантів територій. Війська росії за добу випустили по Дніпру й області понад десять ракет, двічі вдарили по аеропорту — він майже зруйнований. У росії з’явилися перші табори для примусово депортованих українців. Омбудсман Денісова повідомила про три табори в Пензенській області, де перебувають понад 400 українців — переважно жінки та 147 дітей. Табори обнесені парканом, під охороною і з КПП. Про головні події 47-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 10 квітня — тут).